Alanya\'da yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.M. idaresindeki 34 SPT 72 plakalı Siirt Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Göçen'e (73) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Göçen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Göçen'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Alanya Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
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