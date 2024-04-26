Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Alanya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 09:41
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Okurcalar mevkii D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 NTV 90 plakalı Volkswagen marka minibüs, bir otobüs, ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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