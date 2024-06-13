Alanya'dan İzmir'e Gelen 6 Çocuk Babası Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'dan İzmir'e Gelen 6 Çocuk Babası Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti

Alanya'dan İzmir'e gelen 46 yaşındaki 6 çocuk babası Rıfat Kapan, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Baba-oğul arasında çıkan tartışma sonucunda baba, oğluna tabancayı vererek Kapan'ı vurmasını söyledi. Y.A, tabancayla ateş ederek Kapan'ı sırtından vurdu. Kapan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba-oğul ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

13.06.2024 21:42
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Alanya'dan İzmir'e gelen 46 yaşındaki 6 çocuk babası, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya'da çalışan ve dün Pancar Mahallesi'ne gelen 46 yaşındaki Rıfat Kapan ve beraberindeki M.A, ile Y.A, mesire alanında otururlarken aralarında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine baba M.A, belinden çıkardığı tabancayı oğlu Y.A.'ya vererek Kapan'ı vurmasını söyledi. Bunun üzerine Y.A, tabancayla ateş ederek Kapan'ı sırtından vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan 6 çocuk babası Rıfat Kapan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Kapan'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili şüpheli durumdaki baba-oğul jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'dan İzmir'e Gelen 6 Çocuk Babası Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'dan İzmir'e Gelen 6 Çocuk Babası Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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