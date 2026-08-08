Alaplı'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Alaplı'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Alaplı\'da Elektrikli Bisiklet Kazası
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Alaplı Devlet Hastanesi'nin üst kısmında bulunan Çekirdek Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çekirdek Tepesi'nden aşağı doğru seyir halinde olan 15 yaşlarındaki A.T., kullandığı elektrikli bisikletin kontrolünü kaybederek yola düştü. Kazada yaralanan A.T. için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.T., daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Alaplı, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika

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