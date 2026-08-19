Yığılca yolunda otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı; itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki sürücü yaralandı.
Kaza, Yığılca yolu üzeri Kavukkavla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y.E. (26) idaresindeki 41 EJ 770 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan 67 ADK 419 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Y.Y.E. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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