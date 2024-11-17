Alaşehir'de 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alaşehir'de 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Alaşehir\'de 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

65 yaşındaki Selahattin Kurt, yalnız yaşadığı evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

17.11.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedenini ise kendisine çorba getiren arkadaşı buldu.

Olay, Beşeylül Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Hikmet Karabacak isimli vatandaş, zaman zaman yemek götürdüğü arkadaşı Selahattin Kurt'un (65) evine çorba bırakmak için geldi. Kapının açık olduğunu fark eden Karabacak, arkadaşına seslenmesine rağmen bir cevap alamayınca yatak odasına girince arkadaşını hareketsiz halde buldu. Önce uyuduğunu düşünen Karabacak, Selahattin Kurt'un nabzının atmadığını ve nefes almadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ve Kurt'un bir akrabasına haber verdi.

Olay yerine 112 acil ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede Selahattin Kurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi yapılan incelemeden sonra Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşının cansız bedenini bulan Hikmet Karabacak, "Sabah çorba getirdim. Seslendim, ama cevap vermedi. Rahatsızlığı vardı. Yatağında yatıyordu. Nabzına baktım, öldüğünü anladım, akrabası Mustafa'ya haber verdim. Akşam kardeşi gelmiş 'bir ihtiyacın var mı' diye sormuş. O da yok demiş. Büyük bir ihtimalle gece ölmüş" dedi.

Yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen Kurt'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili savcılıkça başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Alaşehir, 3-sayfa, Sağlık, manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir'de 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:27 Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 15:46:29. #1.11#
SON DAKİKA: Alaşehir'de 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.