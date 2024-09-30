Alaşehir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla Mahallesi mevkiinde dün saat 14.40'ta kızılçam ve makilik alanda çıkan yangın, bu akşam saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi müdahale etti. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA