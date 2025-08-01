Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iddiaya göre, 40 yaşındaki evli bir adam, 20 yaşlarında genç bir kızla kafede oturduğu sırada eşi ve kayınbiraderi tarafından yakalandı. Aldatma krizi sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

KAFE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde yer alan bir kafede meydana geldi. Eşinin kendisini aldattığını yakalayan kadın, öfkesine hakim olamayarak genç kıza saldırdı. Yanında gelen erkek kardeşi ise eniştesine yumruk ve tekmelerle müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında kafe adeta savaş alanına dönerken, diğer müşteriler müdahale etmekte güçlük çekti.

O ANLAR KAMERADA

Kafede bulunan bir müşteri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taraflar arasında uzun süre süren yumruklu kavga, bağrışmalar ve kafenin karışması yer aldı.