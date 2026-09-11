Alevler 15 dakikada mahalleye dayandı, dronla görüntülendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan ve ekiplerin 4 günlük mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında alevlerin nasıl hızla yayıldığı, facianın nasıl geldiğini gösteren ibretlik görüntüler ortaya çıktı. Bölgede evi bulunan bir vatandaşın yaklaşık 1 ay önce ormanın yanında yeşillikler arasında çektiği evi, serası ve bahçesinin bulunduğu bölge, rüzgarın ters dönmesiyle birlikte başlayan yangından dakikalar sonra alev topuna döndü. AFAD tarafından boşaltılan bölgede dakika dakika çekilen görüntüler afetin hızını ve boyutunu gözler önüne serdi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Antalya ilçeleri ile Türkiye'nin birçok ilinden itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın 4'üncü gününde kontrol altına alındı. Bin 196 personel, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 aracın yanı sıra köylülerinde destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ederken yangından geriye kalan izler dron ile görüntülendi.

Evler alevlerin arasında kaldı

Sert rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve geniş bir alanı etkileyen yangında bazı evler alevlere teslim oldu. Mahallelerin boşaltılması nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşlar alevlerin mahalleyi sarmasını endişeli gözlerle izledi. Ekiplerin havadan ve karadan cansiperane müdahalesi ile yangın en az hasarla atlatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerine dönen vatandaşlar ikametleri çevreleyen alevlere rağmen birçok noktada alevlerin arasında kalan evlerin söndürme ekiplerinin müdahalesi ile yanmaktan son anda kurtulduğunu gördü.

Rüzgarın şiddeti sebebiyle ekiplerin hem alevler hem rüzgarla mücadele ettiği yangında, alevlerin hızı dron kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 1 km mesafedeki ters dönen rüzgarla yükselen alevler, AFAD tarafından bölgenin boşaltılmasının ardından adeta yıldırım hızıyla ilerledi. Evlerini terk edip güvenli bölgeye geçen vatandaşlar hem evlerinin bulunduğu alanı görebilmek hem de alevleri takip edebilmek için dron kaldırıp bölgeyi havadan görüntüledi. Daha 15 dakika öncesine kadar yemyeşil olan ormanlık, dakikalar içinde alev topuna dönüp seralara ve evlere dayandı. Havadan etkin müdahale ile önü kesilen alevler evlere ulaşmadan kontrol altına alınabildi. Yangından geriye ise küle dönmüş orman arazisi kaldı.

15 dakikada alevler mahalleye dayandı

Yeşilkaraman Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çelik, yangının ikinci gün mahalleyi tehdit ettiğini ve ekipler tarafından evlerinden çıkarıldıklarını belirtti. Mahallenin boşaltılmasının ardından alevlerin 15 dakika gibi bir sürede alevlerin evlerini sardığını belirten Çelik, "Evde herhangi bir zararımız yok, ağaçlarımız ve birkaç hayvanımız yanmış. Etrafımızdaki ağaçlar, ormanlar yandı. Karaöz tarafından geldi, ilk gün yanmamıştı. İkinci gün buraya kadar inmişti yangın. Yangının ortasında kaldık" dedi.

"Evleri ekipler kurtarmış"

Söndürme ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin ortasında kalan evlerinin yanmaktan kurtulduğunu söyleyen Çelik, "Alevler etrafı sardığında AFAD bizi köyden boşaltmıştı, dışarıya çıkmıştık. Alevleri karşıdan izledik, ev dumanın içindeydi evi göremedik. Yapacak bir şeyimiz yoktu, alevler söndükten sonra soktular bizi içeriye, evde herhangi bir zararımız yok. Sadece camlarda ve ağaçlarımız yanmış. Bunun sebebi neydi, nerden çıktığı da belli değil. Alevlerin ortasından itfaiyeler, TOMA'lar evi kurtarmış, zarar verdirmemişler eve" ifadelerini kullandı.