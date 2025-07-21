Alevler 88 Yaşındaki Kadının Evini Sardı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan yangında ahşap evinde maddi hasar meydana gelen 88 yaşındaki Havva Kanar, onarım için yardım bekliyor.

Olay, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü saat 23.35'te Mihalıççık ilçesi Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Havva Kanar ve ailesinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Elektrik direğinden kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk etapta köylülerin müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evin çatısı onarılamadı

Büyük miktarda maddi hasarın oluştuğu yangın sonucunda, evdeki çoğu eşya kullanılamaz hale geldi. Aile kendi imkanlarıyla evi temizlemeye gayret ederken, çökecek duruma geldiği belirtilen çatı onarılamadı. Evi dışında başka yerde kalmak istemediği ifade edilen ve maddi imkanları yetersiz olan Havva Kanar'ın evinin onarılması için yardım beklendiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR