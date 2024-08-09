Alevler geceyi aydınlattı, küreğini alan ateşe koştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alevler geceyi aydınlattı, küreğini alan ateşe koştu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çıkan anız yangınına vatandaşlar müdahale etti. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü. Yaklaşık 5 bin dönüm alan etkilendi.

09.08.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alevler geceyi aydınlattı, küreğini alan ateşe koştu

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan anız yangını vatandaşları alarma geçirdi. Küreğini yanına alanlar alevleri söndürmek için adeta alana akın etti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Taht ve Köle yeri mevkiinde akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan anız rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak yayıldı. Yangını gören vatandaşlar küreklerini alarak adeta alana akın etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörlerinde müdahale ettiği yangın yerleşim yerlerine gelmeden el birliğiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 bin dönüm alan etkilendi. Altınyayla Kaymakamı Batuhan Kalkan ve Belediye Başkanı Sezai Subaşı alana gelerek bilgi aldı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan ilçe sakinlerinde Mesut Subaşı, " Bir müddet yalnız söndürdüm. Sonra Altınyayla halkı geldi. Hep beraber yangını söndürdük. Yaklaşık 5 bin dönüm alan yandı. 3 yerde yerleşim yeri var. Allah beterinden korusun. Evler tutuşabilirdi. Vatandaş bunu düşünerek anız yakmasaydı iyi olacaktı" dedi.

Kaynak: İHA

Altınyayla, Jandarma, İtfaiye, Sivas, Sivil Toplum, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alevler geceyi aydınlattı, küreğini alan ateşe koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 04:32:56. #1.12#
SON DAKİKA: Alevler geceyi aydınlattı, küreğini alan ateşe koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement