Alevler yerleşim alanlarını tehdit ediyor - Son Dakika
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Alevler yerleşim alanlarını tehdit ediyor

Muğla sınırında başlayan orman yangını Denizli'ye sıçradı ve Kale ilçesine bağlı iki mahalleye yaklaştı. Orman ve itfaiye ekipleri yoğun önlem alırken, köylü vatandaşlar endişeli bekleyiş içerisinde.

14.06.2024 15:01
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Alevler yerleşim alanlarını tehdit ediyor

Orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun önlem aldığı 2 mahallede endişeli bekleyiş sürüyor

DENİZLİ - Muğla sınırında başlayıp Denizli'ye sıçrayan orman yangınından yüklesen alevler, Kale ilçesine bağlı iki mahalleye yaklaştı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yerleşim alanı bölgesine yoğun tedbirleri devam ederken, köylü vatandaşlar yaşananları gözyaşlarıyla izledi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Gazeller Mahallesi yakınlarında saat 12.25 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi. Kale ilçesine bağlı Köprübaşı ve Demirciler mahallelerindeki yerleşim alanları ve hayvan barınaklarını tehdit eden yangınına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havada ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi.

Ekipler alevlerin yükseldiği ormanlık alan ile yerleşim bölgesi arasında barikat kurdu. Jandarma ekipleri de bölgede yaşayan vatandaşları yangın bölgesinden uzak tutabilmek için önlem aldı. Alevlerin evlerine doğru yaklaştığı gören kırsa mahalle sakinleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük bir korku ve panik yaşayan bazı kadınlara, sağlık ekipleri tarafından tedavi uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alevler yerleşim alanlarını tehdit ediyor - Son Dakika

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