Alevlere karşı omuz omuza mücadele: Gönüllüler yeşil vatan için seferber oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, yeşil vatanı korumak isteyen gönüllüler de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Aradan 10 saati aşkın zaman geçmesine rağmen etkisini sürdüren yangını kontrol altına almak için ekipler zamanla yarışıyor. Bölgede görev yapan 5 uçak ve 18 helikopter gün boyu sorti yaparak alevlerin üzerine su bırakırken, kara ekipleri de arazöz, su tankeri, iş makinesi ve TOMA'larla yangının ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Yaklaşık bin personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında, zaman zaman şiddetini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor. Metrelerce yükselen alevlere rağmen canla başla çalışan ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Yeşil vatan için yardıma geldiler

Yangın haberini alır almaz Fethiye'den arkadaşlarıyla birlikte Seydikemer'e gelen gönüllüler de mücadeleye destek verdi. Yeşil vatanı korumak için yola çıktıklarını belirten Rahman Hüseyin Töngül, yangın bölgesinde saatlerdir görev yaptıklarını söyledi. Töngül, "Biz kendimiz Fethiyeliyiz. Seydikemer'deki yangını duyunca yardım için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. 3-4 saattir buradayız" ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesinde gönüllü vatandaşların desteği ekiplerin yürüttüğü söndürme çalışmalarına moral verirken, yeşil vatanı korumak için verilen dayanışma da dikkat çekti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.