Aliağa\'da Gemi Yangını Devam Ediyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda gemilerinin geri dönüştürüldüğü gemi söküm bölgesinde, Libya'dan gelen Sloug adlı gemide söküm çalışmaları sırasında başlayan yangın devam ediyor.

Aliağa Gemi Söküm Sahası'nda bulunan Sloug adlı tanker gemide, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için hem karadan hem denizden müdahale başladı. Gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği gemide, ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi geçildi. Yangın hala devam ederken, yakınındaki bazı şantiyelerde çalışma durduruldu.

Yanan Sloug tanker gemisinin Libya açıklarında uzun yıllar atık depolanan bir gemi olduğu öne sürüldü. Bölgede rüzgarın da şiddetli olduğu, alevlerin söndürülmesinin kolay olmadığı, müdahalenin günler sürebileceği ifade ediliyor. - İZMİR