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Alışverişten dönerken fenalaştı, tırın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alışverişten dönerken fenalaştı, tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'da market alışverişi yapan yaşlı kadın, evine dönerken fenalaşarak boş arsada yere düştü. Bu sırada hareket haline geçmeye hazırlanan bir tır, karanlık nedeniyle kadını fark edemedi ve üzerinden geçti. Tırın sarsılmasıyla duran şoför, kadının hayatını kaybettiğini fark etti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi ve soruşturma başlatıldı.

Alışverişten dönerken fenalaştı, tırın altında kalarak hayatını kaybetti
15.12.2023 - 22:06,  Güncelleme: 22:08
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Alışverişten dönerken fenalaştı, tırın altında kalarak hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da boş arsada yürürken fenalaşarak yere düşen yaşlı kadın, hareket haline geçmeye hazırlanan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapan Nebiye Avcı (64), eve döndüğü sırada fenalaşarak boş arsada yere düştü. O sırada arsada hareket haline geçmeye hazırlanan C.Y. idaresindeki 16 CDL 65 plakalı tır ile karanlık nedeniyle fark edemediği yaşlı kadının üzerinden geçti. Tırın sarsılmasıyla birlikte duran C.Y., Nebiye Avcı'yı yerde hareketsiz bir şekilde gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Avcı'ya yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Nebiye Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Bursa, Son Dakika

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