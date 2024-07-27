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Alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl'ün Yeni mahalle Uludağ caddesindeki bir yeşil alanda meydana geldi. Uğur A.ve arkadaşı Tolga D.Alkol almaya başladılar. Alkol alırken alacak-verecek nedeniyle tartışan gençler bir anda kavga etmeye başladılar. Kavga sırasına Tolga D. Elindeki bıçakla arkadaşı Uğur'u karnından bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, kanlar içinde yere yığılan genci gören bir vatandaş 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç ameliyata alındı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.