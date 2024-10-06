Alkol Satış Yasağına Saldırı - Son Dakika
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Alkol Satış Yasağına Saldırı

Mamak'ta alkol satışı yasak olduğu için tekel bayiine saldıran iki kişi, dükkan sahibinin burnunu kırdı.

06.10.2024 18:58
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 kişi, gece saat 22.00'den sonra alkol satışının yasak olması nedeniyle içki satmayan tekel bayinin sahibine saldırarak burnunu kırdı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Olay, Mamak ilçesi Kayaş Mahallesi 1528. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre iki kişi, geçtiğimiz hafta pazar akşam saatlerinde alkollü içki almak için bir tekel bayiine girdi. O sırada tekel bayii sahibi Mehmet Özcan, alkol satış yasağının başladığını ve bu sebeple alkol satışı yapamayacağını söyleyince dükkan sahibi ve iki müşteri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile iki müşteri, Özcan'a yumruklarla saldırmaya başladı. Daha sonra dükkandan çıkan saldırganlar, dükkan sahibinin polisi aradığını görünce kapalı olan tekel bayiinin cam kapısını tekmeleyerek kırdı. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Özcan, hastaneye sevk edildi. Saldırı anı kameralara yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Burnum kırıldı"

Olay anını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan dükkan sahibi Özcan, "Olay geçtiğimiz pazar günü yaşandı. Saat 22.00'ye doğru ben dükkanı kapatmak istedim. Saat 22.00'den sonra alkol satışı yasak. İki kişiye alkol satamayacağımı söyledim, sinirlendiler ve saldırdılar. Ben önce gittiklerini zannettim, arkamı döndüğümde olay oluyor. İlk vurma arkadan yapılıyor. Sonra ben de bir baygınlık geçirdim. Sonra iki kişi üstüme çullandı. Bu devirde her kötü pislik dönüyor. Çok sakin bir insanım. Herkes tanır beni. Kimseyle kavgam yok. Burnum kırıldı, kulağımda kanamalar başladı. Hiçbirimizin güvencesi yok. Polis arkadaşlarımız sağ olsun araştırıyorlar. Ama ortada bir şey yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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