Alkollü araç sahibi cezayı arkadaşına yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü araç sahibi cezayı arkadaşına yıktı

Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç sahibi, cezayı arkadaşına yıktı. Diğer sürücüler ise yüksek sesli müzik cezasıyla gülümsetti.

28.08.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü araç sahibi "Araba benim bu arkadaş kullanıyordu, cezayı ben ödemem" dedi cezayı arkadaşına yıktı

0,24 promil alkollü çıkan sürücü "Sineklere karşı resmen kolonyayla yıkandık sebep budur hastaneye gidip kan tahlili yaptıracağım"

İki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme cezası diyaloğu gülümsetti

"Araba benim bu arkadaş kullanıyordu, Allah' tan buna vermişim çevirmeye girdik, ceza yedi canı sağolsun"

Direksiyona geçen arkadaşı araç sahibini korumaya çalışıp "Yorgundu" dedi, araç sahibi "Yalan yok alkollüyüm" diye cevap verdi

Antalya'da trafik denetimlerinde 324 araç kontrol edildi, 38 sürücüye alkol cezası verildi

ANTALYA - Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri dün gece geniş çaplı denetimler yaptı. Denetimlerde 324 araç kontrol edildi, 38 sürücüye alkolden işlem uygulandı ve 3 araç men edildi.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından dün gece Atatürk Bulvarı, Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Dumlupınar Bulvarı'nda geniş çaplı denetimler yapıldı. Denetimlerde ehliyet, sigorta, araç muayene, alkol ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi. Cezadan kaçamayan vatandaşların tepkileri kameralara yansıdı. Alkollü olduğu için arkadaşına aracını kullandıran Muzaffer Özkan, cezanın arkadaşına yazıldığını ve kendisinin ödeyemeyeceğini belirtti, "Pişman değilim, 3 bin lira olsa gene öderim" dedi. Yüksek sesli müzik nedeniyle ceza alan diğer sürücü ise, "Cezayı Muzaffer ödeyecek, benimle bir alakası yok. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun" şeklinde konuştu. 0.24 promil alkollü çıkan Burak Beyazidoğlu ise alkol kullanmadığını ve kolonya nedeniyle sorun yaşadığını ifade etti.

"Polis abilerimizin canı sağ olsun, 3 bin lira olsa gene öderim"

Alkollü olduğu için arkadaşına kendi aracını kullandıran Muzaffer Özkan, "Müzik açtık ve dinliyorduk. Çok güzel geziyorduk. Araba benim, bu arkadaş kullanıyor. Arkadaşım 690 TL ceza yedi çünkü ceza onun üzerine yazıldı ve e-devletinde gözüküyor. Ben ödeyemem, yarı yarıya ödersek 100 TL veririm. O öder, ben ödemem. Yalana gerek yok, alkollüyüm. 5 tane bira içtim, buna vereyim dedim sonra çevirmeye girdik. Pişman değilim, ileride bir daha açarım müziğin sesini. Polis abilerimizin canı sağ olsun, 3 bin lira olsa gene öderim" dedi.

Yüksek sesli müzik dinlemekten ceza alan ve arkadaş kurbanı olduğunu belirten sürücü ise, "Lütfen dedi, sen kullan, çok ısrar etti, bende kullandım aracı. Arabasında da ses sistemi var. Bu da çok kötü bir şey. Cezayı Muzaffer ödeyecek, benimle bir alakası yok. 690 TL ceza yedim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun" şeklinde konuştu.

"Ellerimizi ve ayaklarımızı hep böcekler yedi. Biz de kolonya ile yıkadık"

0.24 promil alkollü çıkan ve ehliyetine 6 ay el konulan Burak Beyazidoğlu, " eşim ve çocuklarımla ile birlikte seyahat ediyordum Alkollü bir durumumuz yok, ben alkol kullanmadım, anlamadım yani. Kuzenlerimiz burada yaşıyor, bir sahil turu yapıp gelelim dediler. Hastaneye gideceğim gerekirse kan veririm sıkıntı yok. Alkol kullanmıyorum zaten. Ellerimizi ve ayaklarımızı hep böcekler yedi. Biz de kolonya ile yıkadık. Ayaklarımıza kadar yıkadık. Kolonyadan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Polis memurunun aracın hareket etmesi için alkolsüz ehliyeti olan bir kişinin gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine ise Beyazidoğlu" Eşim var ama ben alkollü değilim, alkol kullanmadım, onu anlatmak istiyorum, nasıl böyle oldu anlamadım" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Antalya, trafik, Spor, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü araç sahibi cezayı arkadaşına yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:18 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail’in yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:07 İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı İmam nikahı kıydıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ayrıldı
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 00:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Alkollü araç sahibi cezayı arkadaşına yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement