Alkollü Baba Öldürüldü, Kızına 24 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
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Alkollü Baba Öldürüldü, Kızına 24 Yıl Hapis Talebi

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Ayşe A., alkollü babası Atalay A.'nın annesine saldırması üzerine müdahalede bulunarak onu öldürdü.

18.02.2025 11:45
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Annesine saldıran alkollü babasını öldüren genç kadın hakkında 24 yıl hapis talebi

İSTANBUL - Ümraniye'de, alkollü şekilde eve gelen ve annesine saldırarak bıçakla üzerine yürüyen babasını öldüren Ayşe A. hakkında "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eve alkollü şekilde gelen Atalay A.(61), eşi Susen A.'yahakaret ederek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşine saldıran Atalay A. eline aldığı bıçakla karısının üzerine yürüdü. Bu sırada ikilinin kızı Ayşe A.araya girerek müdahale etti. Yere düşen bıçağı alan Ayşe A., babası Atalay A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Ayşe A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Annesi ile ev temizliğine giderek geçimini sağlıyordu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, babasını öldüren şüpheli Ayşe A.'nın, annesi ile birlikte ev temizliğine giderek geçimini sağladıkları belirtildi. Olay günü eve geldiklerinde Atalay A.'nın alkollü şekilde eşi Susen A.'nın üzerine yürüdüğü, 'seni bu evde istemiyorum' diyerek mutfaktan aldığı bıçakla anneye saldırmaya çalışması üzerine Ayşe A.'nın araya girerek müdahale ettiği ve yere düşen bıçağı Atalay A.'nın göğsüne sapladığı anlatıldı. Susen A.'nın bir süredir kocasından ayrı yaşadığı ve kızlarının isteği üzerine eve döndüğü kaydedildi.

24 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheli Ayşe A'nın, "haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: İHA

Politika, Ümraniye, 3-sayfa, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Baba Öldürüldü, Kızına 24 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika

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