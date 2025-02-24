Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca bıçakladım - Son Dakika
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Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca bıçakladım

Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca bıçakladım

Konya'da alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş'ın ifadesi alındı. Eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ve bu sefer ailemi öldürmekle tehdit ettiğini belirtti. Eşinin sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden bıçakladığını ifade etti. Olay yerine gelen ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şerife Çeliktaş, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

24.02.2025 13:14
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KONYA'da eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı (36) bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş'ın (35) ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen Çeliktaş, "Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım" dedi.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş ile eşi Şerife Çeliktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş'ı göğsünden bıçakladı. Ömer Çeliktaş kanlar içinde yere yığılırken, Şerife Çeliktaş, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Çeliktaş, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çeliktaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ, CİDDİYDİ'

Şerife Çeliktaş'ın tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çeliktaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şerife Çeliktaş ifadesinde eşinin kendisine gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra psikolojik şiddet uyguladığı öne sürdü. Çeliktaş'ın, "Eve sürekli alkollü geliyordu. Yine tartıştık. Tartışmamızda bu sefer ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım" dediği öğrenildi.

2015 YILINDA CİNAYETE KARIŞMIŞ

Öte yandan, Ömer Çeliktaş'ın 22 Temmuz 2015'te işlenen bir cinayette şüphelisinin yanında bulunup olaya karıştığı için 1 yıl cezaevinde yattığı, sonraki süreçte ise yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi. Çeliktaş'ın 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Asayiş, Güncel, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca bıçakladım - Son Dakika

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