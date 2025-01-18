Alkollü İçecek İle Denetleme İddiası - Son Dakika
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Alkollü İçecek İle Denetleme İddiası

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Maltepe'de denetimlerde restoran personeli, ekiplere kaçak alkol sundu; ekipler teklifi reddetti.

18.01.2025 19:59
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Denetime gelen ekiplere alkollü içecek uzattı

Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi

İSTANBUL - Maltepe'de alkol satışı yapan restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında bir restoran personeli, ekiplere bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için uzattı.

Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol satışını engellemek amacıyla restoran ve tekel bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde alkollü ürünlerde bandrol, fatura ve gerekli belge kontrolü sağlandı. Öte yandan ekipler, depo ve tezgah arkası bölümlerinde de aramalar bulundu.

Ekiplere alkollü içecek uzattı

Denetimler esnasında bir restoran personeli, bardak içerisine doldurduğu alkollü içeceği test etmeleri için 'tadına bakın' diyerek ekiplere uzattı. Görevli ekip ise personelin ilginç teklifini olumsuz karşılayarak denetimleri sürdürdü.

Alkollü İçecek İle Denetleme İddiası
Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Maltepe, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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