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Alkollü iki kardeşin silahlı, bıçaklı kavgasına bekçiler müdahale etti - Son Dakika
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Alkollü iki kardeşin silahlı, bıçaklı kavgasına bekçiler müdahale etti

Bilecik'te alkollü olduğu öğrenilen 2 kardeş arasında çıkan kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Bekçilerin hızlı müdahalesiyle muhtemel bir facia önlendi. Olay yerinde yapılan incelemede bir bıçak ve bir silah bulundu.

Alkollü iki kardeşin silahlı, bıçaklı kavgasına bekçiler müdahale etti
28.12.2023 - 20:16,  Güncelleme: 20:18
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Alkollü iki kardeşin silahlı, bıçaklı kavgasına bekçiler müdahale etti

Olay yerinde bir bıçak, bir de silah bulundu

BİLECİK - Bilecik'te alkollü olduğu öğrenilen 2 kardeşin kavgasında silah ve bıçaklar çekilirken, bekçilerin anında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olay dün gece yarısı Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen A.S. ve E.S. isimli 2 kardeş arasında, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kardeşler biri bıçak diğeri ise silahı çekti. Şahsın elinden silah yere düşerken, o esnada bölgede olan bekçiler olaya hemen müdahale etti. Yaşanan kavgada muhtemel bir faciayı bekçiler önlerken, kardeşlerden birinin burnu kanadı.

Şahıslar gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri kavganın yaşandığı ve yerde bulunan silah ile bıçak üzerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Bilecik, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü iki kardeşin silahlı, bıçaklı kavgasına bekçiler müdahale etti - Son Dakika


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