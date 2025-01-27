Bursa'da gece 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen şahıs, seyyar satış aracını ateşe verdi.
Alev alev yanmaya başlayan aracının başında oturan şahıs, görenleri şoke etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alkollü Şahıs Ekmek Teknesini Yaktı - Son Dakika
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