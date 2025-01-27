Alkollü Şahıs Ekmek Teknesini Yaktı - Son Dakika
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Alkollü Şahıs Ekmek Teknesini Yaktı

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İnegöl'de alkollü bir kişi seyyar satış aracını ateşe verip başında oturdu. Yangın söndürüldü.

27.01.2025 16:54  Güncelleme: 17:09
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Bursa'da gece 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen şahıs, seyyar satış aracını ateşe verdi.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Alev alev yanmaya başlayan aracının başında oturan şahıs, görenleri şoke etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Alkollü Şahıs Ekmek Teknesini Yaktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Şahıs Ekmek Teknesini Yaktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • null:
    Fazla alkol tüketme,anladık kemalistsin.. 15 61 Yanıtla
  • Çelikk:
    yazıklar olsun 10 9 Yanıtla
  • Nazife:
    ekonomik buhranlar cokk üzüldüm ?????? 0 0 Yanıtla
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