Alkollü Saldırı: Çay Ocağının Camını Kırdı

Eskişehir'de gün içinde dışlandığını düşündüğü çay ocağının önüne gece saatlerinde alkollü halde gelen şahıs, işletmenin camını kırdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde bulunan bir çay ocağının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde gelen işletmeci tarafından dışlandığını düşünen S.G. (60), gece geç saatlerde alkol aldıktan sonra çay ocağının önüne gelerek sert bir cisim bile işletmenin camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine bekçi ekipleri sevk edilir. Ekiplerin sorusu üzerine, çay ocağında çalışan şahsın kendisini dışladığını ve buna çok alındığını ifade eden S.G. zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Şahıs sağlık kontrolü akabinde işlemleri için karakola götürüldü.