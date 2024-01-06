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Alkollü sürücü elektrik bariyerlerine çarptı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Araç, sürücüsü Ö.M tarafından kullanılan 22 LZ 488 plakalı Panelvan Midibüs, direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu elektrik ayındınlatma bariyerlerlerine çarptı. Vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinden kaçan sürücüyü belirlemek için başlatılan arama çalışmaları sonucunda, çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen bilgilerle sürücü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü, alkol metreye üflememekte direnç gösterdi. Emniyet güçleri, şahsı polis aracına bindirip emniyete götürmeye çalışırken saldırıya uğradı. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Adliyeye sevk edilmek üzere mevcutlu olarak tutuldu. öte yandan Elektrik aydınlatma bariyerlerinde meydana gelebilecek elektrik kaçağına karşı yetkililer bölgeye gelerek aydınlatmadaki elektrikleri kesti.

Araçta meydana gelen kazada ağır maddi hasar olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.