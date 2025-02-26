Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Kaçtı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Kaçtı

Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Kaçtı

Antalya'da hafif ticari araç sürücüsü alkollü olarak kaza yaptı, kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

26.02.2025 10:34
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil karşı şeride geçerken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası aracı bırakıp olay yerinden koşarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, kendisini takip edip olay yerine getirmeye çalışanlara, "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm. Döv öldür beni. Alkollü değilim ki" dedi. Yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsünün 2,14 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet D.'nin kullandığı 07 AIE 676 plakalı hafif ticari araç ile Mesut C.A.'nın kullandığı 07 ADK 277 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilde şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

"Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm"

Kazanın ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşan ve çevredeki vatandaşlar tarafından takip edilen Ahmet D., "Araba sizin olsun, ben her şeye kabulüm. Döv, öldür beni. Alkollü değilim ki" dedi. Karşı tarafsa buna karşılık, "Öyle bir niyetimiz yok. Polis çağırdık, düzgünce halledelim" cevabını verdi.

Alkollü çıktı

Bir süre sonra olay yerine geri getirilen hafif ticari araç sürücüsünün 2,14 promil alkollü olduğu belirlendi. Hafifi ticari araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 9 bin 276 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Kaçtı - Son Dakika

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