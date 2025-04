Alkollü Sürücü Kazada 3 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetmesi neticesinde önce aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen bir çocuğa çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki 41 AYV 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen Ö.A.O isimli çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada sürücü S.M., otomobilde yolcu olarak bulunan Y.A. ve Ö.A.O. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü S.M.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaz anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen çocuğa çarptığı, vatandaşların yerde yatan çocuğu kurtarmaya çalıştığı ve sürücünün otomobilden çıktığı yer aldı. - KOCAELİ