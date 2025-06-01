Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 1.18 Promil Çıktı

Otomobile çarpıp devrilmesine sebep oldu, 1.18 promil alkollü çıktı

Kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobillerden birisi ıslak zeminde kayarak refüje çarpıp devrildi. Kazada devrilen otomobil sürücüsü yaralanırken yapılan kontrollerde 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen diğer otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken, 9 bin 268 TL ceza kesildi.

Kaza Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gül K.'nın kullandığı 07 YSB 62 plakalı Opel marka otomobil kavşak sistemine geldiğinde Mustafa A.'nın kullandığı 38 PS 815 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada zeminin de ıslak olması nedeniyle çarpmanın şiddetiyle savrulan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 PS 815 plakalı otomobil refüje çarparak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 sağlık ekipleri sevk edilirken araç içindeki sürücü ekipler tarafından çıkarıldı.

Sürücü belgesine el konuldu

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan araç sürücüsü,112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde 1.18 promil alkollü olduğu belirlenen 07 YSB 62 plakalı otomobilin sürücüsü Gül K.'ya 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.