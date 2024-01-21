Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Kaza, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Kavşağı hastane yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 07 LAA 99 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken park halindeki bir otomobile, otomobil de önündeki araca çarptı. Kazada araç sürücüsü M.K. hafif yaralanırken, yapılan kontrolde 1.48 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA