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Alkollü sürücü polisi ikna etmeye çalıştı - Son Dakika
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Alkollü sürücü polisi ikna etmeye çalıştı

Bursa'da alkollü bir sürücü, polis ekipleriyle pazarlık yaparak ehliyetini geri almak istedi. Sürücü, 'Ben terörist miyim?' diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti ve ehliyetine 2 yıl el koydu.

Alkollü sürücü polisi ikna etmeye çalıştı
05.01.2024 - 00:37,
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Direksiyon başına alkollü geçti, bahaneleri de peş peşe geldi

Ayakta duramayan alkollü sürücü, polis ekipleriyle pazarlık yapıp ikna etmeye çalıştı, "Ehliyetimi 5 yıl almayın" dedi.

Ehliyeti alınan alkollü sürücü "Ben terörist miyim?" diye konuştu

BURSA - Bursa'da uygulama yapan polis ekipleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Direksiyon başına alkollü geçen bir sürücü denetime takılınca, dakikalarca polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. "Ehliyetimi almayın ben terörist miyim" diyerek kendini savunmaya çalışan sürücü ayakta durmakta zorluk çekerken o anlar kameraya anbean yansıdı. Sürücünün elindeki içki şişesi dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde trafik kurallarını tanımayan sürücülere uygulama atan polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Denetime takılan bir araç sürücüsü, ehliyet ve ruhsatını verdi. Polis ekiplerinin alkolmetre testini yapacağını anlayan kişi arka arkaya bahanelere başvurdu.

Alkolmetreyi karşısında gören sürücü dakikalarca polis ekiplerine "Ehliyetimi almayın" diye dil döktü. Uzun uğraşlar sonucunda cihaza üflemeyi reddeden sürücü, "Ben terörist miyim? Birini mi ezdim ? Ehliyetimi kaptırmıştım, 5 yıl ehliyetimi almayın" sözleriyle hem ekipleri ikna etmeye, hem de kendini savunmaya çalıştı. Sürücünün ayakta duramadığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan alkolmetreye üflemeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Kaynak: İHA
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Bursa, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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