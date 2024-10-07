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Alkollü Sürücü Restorana Daldı

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Beylikdüzü'nde polisten kaçan alkollü sürücü, restorana çarparak gözaltına alındı. O anlar kameralarda.

07.10.2024 11:45
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Beylikdüzü'nde polisten kaçan alkollü sürücü restorana böyle daldı

Polisten kaçan sürücünün restorana dalma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü otomobiliyle cadde üzerindeki bir restorana daldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Cumartesi gece saatlerinde Barış Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada kendisine "dur" ihtarı yapılan sürücü Ö.T, ihtara uymayarak kaçmak istedi. Polis ekipleriyle kovalamacaya giren alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ö.T, Anadolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki bir restorana daldı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün restorana çarptığı ardından aracından indiği ve polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer aldı. Yaşanan kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken şüpheli şahsın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan şüphelinin 1.54 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Alkollü Sürücü Restorana Daldı
Kaynak: İHA

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