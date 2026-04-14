Alkollü Sürücü Ters Yöne Girdi

Bursa'da uygulama noktasına girmemek için ters yöne giren alkollü sürücü, trafik polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim noktasına girmemek için ters istikamete yönelen 16 NZJ plakalı araç, trafik polislerinin dikkatini çekti. Ekipler tarafından kısa sürede durdurulan ve kendisinin okul müdür yardımcısı olduğunu öne süren araç sürücüsü C.M.Ö. (55) alkol testine tabi tutuldu.

Sürücü alkol testinde 1.05 promil alkollü çıktı.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmak ve tek yönlü yolda ters istikamette seyretmekten dolayı toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Araç yediemin otoparkına çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. - BURSA