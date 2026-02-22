Alkollü Sürücü Trafik Kazasında Kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen Alanya İlçe jandarma Trafik Tim Komutanlığı'na ait araca arkadan çarpan otomobil olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından Ilıca'da ele geçirilen otomobilde bulunan ve alkollü oldukları belirlenen 2 kişi, aracı kendisinin kullandığını söyleyince toplam 104 Bin 893 TL para cezası uygulandı. Kazaya karışan Alanya İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'na ait 07 JAA 739 plakalı aracın bakım için Manavgat Hyundai servisine bırakıldığı, bakımın tamamlanmasının ardından servis çalışanlarının test amaçlı sürüş yapması esnasında kazanın meydana geldiği bildirildi.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 LU 773 plakalı otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda kırmızı ışıkta duran Mustafa T.'nin kullandığı Alanya İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'na ait 07 JAA 739 plakalı araca arkadan çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle önünde durmakta olan İzzet Emre Ö.nün kullandığı 07 LGU 69 plaka sayılı otomobile arkadan çarptı.

İzzet Emre Ö.nün yaralandığı zincirleme kazada, jandarma aracına arkadan çarpan otomobil, olay yerinde durmayarak kaçtı. Yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde jandarma aracına çarpan otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin araçtan inmesinin ardından aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaçan otomobil Ilıca mahallesinde bulundu

Kaza yapan otomobilden inerek olay yerinde kalan kişinin verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kazanın ardından kaçan otomobili, araç içerisinde 2 kişiyle birlikte ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişinin aşırı derecede alkollü oldukları, alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerinin iptal edildiği belirlendi. 2 şahısın da otomobili kendisinin kullandığını iddia etmesi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından her 2 şahsa da sürücü belgesiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, olay yerini terk etmek suçlarından toplam 104 Bin 893 TL para cezası uyguladı.

Jandarma aracının test sürüşünde olduğu belirlendi

Diğer taraftan kazaya karışan Alanya İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'na ait 07 JAA 739 plakalı aracın bakım için Manavgat Hyundai servisine bırakıldığı, bakımın tamamlanmasının ardından servis çalışanlarının test amaçlı sürüş yapması esnasında kazanın meydana geldiği bildirildi. - ANTALYA