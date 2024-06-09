Alkollü sürücünün cezaya tepkisi: 'İyi hayırlı olsun' - Son Dakika
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Alkollü sürücünün cezaya tepkisi: 'İyi hayırlı olsun'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücü, alkollü olduğunu öğrenen polis ekiplerine 'İyi hayırlı olsun' diyerek tepki gösterdi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve ikinci kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

09.06.2024 11:45
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Alkollü sürücünün cezaya tepkisi: "İyi hayırlı olsun"

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinden 1.4 promül alkollü olduğunu öğrenen sürücünün "İyi hayırlı olsun" diye yorumda bulunması dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücülere yönelik Sinanbey mahallesi Nuri Doğrul caddesinde uygulama yaptılar.

Uygulama sırasında ekipler şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurdular. Sürücü Eyüp Ö.ekiplerin ısrarları sonucu alkolmetreye üfledi. 1.40 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Sorusu üzerine ekiplerden promül miktarını öğrenen sürücünün, İyi hayırlı olsun" diye yorumda bulunması dikkat çekti. Ceza tutanağına imzalar atan Sürücü, "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bişeyler satıyor onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz." diyerek konuştu.

Karakola götürüp ifadesi alınacağını öğrenen sürücü, "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın daha niye karakola gidiyorum." diyerek karakola gitmemek için direndi. Zorlukla ikna edilen sürücü, karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ve 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 8 Bin 75 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Ceza, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücünün cezaya tepkisi: 'İyi hayırlı olsun' - Son Dakika

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