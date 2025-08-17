Alkollü Sürücünün Kaza Yapması

Aksaray'da alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, bir başka otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, yasal sınırın 4 katı alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı eski sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 EH 240 plakalı Volkswagen marka otomobilin direksiyonuna geçen Halil Can G. (29), kavşakta İbrahim U. (19) yönetimindeki 68 ADL 106 plakalı Mercedes marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Halil Can G.'nin 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine idari ve adli işlem başlatan polis ekipleri, sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza keserek, ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Öte yandan sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatılarak, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY