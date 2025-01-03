Alkollü Sürücünün Ters Yönde Kazası - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Ters Yönde Kazası

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Alkollü sürücü dur ihtarına uymayıp ters yöne girdi, kaza yaptı; 2 kişi yaralandı.

03.01.2025 11:59
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Denetimden kaçan alkollü sürücü ters yöne girerek kaza yaptı

Yapılan testte sürücünün 324 promil alkollü olduğu öğrenildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uygulama noktasında polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, ters yöne girerek kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yünsa Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çerkezköy Narin Kavşağı'nda 02.30 sularında uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri dur ihtarına uymayan 34 KKY 771 plakalı aracın yakalamak için harekete geçti. Kaçmaya başlayan araç Yünsa Kavşağı'nda ters yöne girerek kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan E.O. ve N.K. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla çekildi. Yapılan alkol testinde sürücü E.O. 324 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücünün Ters Yönde Kazası - Son Dakika

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