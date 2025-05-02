Alkollü Sürücüye Ceza ve Gözaltı - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye Ceza ve Gözaltı

Alkollü Sürücüye Ceza ve Gözaltı

Aksaray'da alkollü sürücü trafik kazası sonrası polise direndi, ceza ve gözaltı ile sonuçlandı.

02.05.2025 08:24
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Aksaray'da yasal sınırın 9 kat üzeri alkol aldıktan sonra maddi hasarlı trafik kazasına neden olan ve olay yerine gelen polis ekiplerine görevi yaptırmamakta direnen sürücü, polis aracına defalarca tekme atarak zarar verdi. Polisin zor kullanarak ters kelepçe ile etkisiz hale getirmeye çalıştığı şahıs, "Dişim ağrıyor" feryadıyla polis memurlarına sitem ederken, arkadaşları tarafından başı okşanarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi adliye karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yasal sınırın 9 katı üzerinde alkol alarak 68 AAK 852 plakalı hafif ticari aracıyla trafiğe çıkmak isteyen M.D. (27) isimli genç, park halindeki aracına biner binmez maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri çağrılırken, çok geçmeden gelen polisler sürücü M.D.'ye alkol testi yapmak istedi. Görevini yapan polis memurlarına güçlük çıkaran ve görevi yaptırmamakta direnen alkollü sürücü etkisiz hale getirilmek istendiği esnada polis aracına tekmeler atarak kaportasına zarar verdi. Ayakkabısının izleri polis aracının camına bile çıkan alkollü sürücü takviye ekiplerin olay yerine gelmesiyle ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Polis aracına kafasını vurarak kendine de zarar veren M.D. olay yerinde bulunan arkadaşları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Her seferinde "Dişim ağrıyor" diyerek feryat eden ve alkollü olmadığını belirterek ayakta bile duramayan şahıs polis memurlarına da ilginç sözler sarf etti. "Ben terörist değilim" deyip devletin aracına da zarar veren alkollü sürücü, "Polis değil başka biri olsun bak neler yapıyordum ben" şeklinde cümleler kurdu. Ayakta bile duramayan şahsa alkolmetre üfletilerek yapılan alkol testinde 1.79 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Buna rağmen alkollü olmadığını iddia eden sürücü, "Sarhoş olsam hatırlamam ama hatırlıyorum" dedi. Sürücü işlemlerin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

M.D.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan 9 bin 268 lira olmak üzere toplam 18 bin 536 lira ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca genç sürücü "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" savcılığa sevk edilirken, araç ise olay yerinde bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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