Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkol aldıktan sonra otomobiliyle park halindeki otomobile tamponuyla sürten alkollü otomobil sürücüsünün inadı pahalıya patladı. Bin, 2 bin TL masrafı karşılamamakta direnen alkollü sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken 6 ay ehliyetine el konuldu.
Edinilen bilgiye göre; Emek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altında Manavgat ırmak kenarında alkol aldıktan sonra 07 ANU 427 plakalı otomobiliyle geri geri çıkmaya çalışan Ömer S., otomobilinin tamponuyla park halindeki 07 L 0566 plakalı otomobile hafif bir şekilde dokunarak boyasının çizilmesine neden oldu.
Otomobilden inen Ömer S., alkolün de etkisiyle park halindeki otomobilde meydana gelen hasarı karşılamayacağını söyleyince diğer otomobilin sahibi olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yapmış oldukları kontrolde 1,29 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer S.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygularken sürücü belgesine de 6 aylığına el koydu. Kesilen cezaya sinirlenen sürücü, park halindeki otomobilin sürücüsüne de alkol testi yapılmasını istedi ancak cezaya engel olamadı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alkollü sürücüye pahalı ders - Son Dakika
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