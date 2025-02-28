Alkolmetreyi Üflememek İçin Ağladı, Sinirlendi - Son Dakika
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Alkolmetreyi Üflememek İçin Ağladı, Sinirlendi

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Bursa'da alkollü sürücü, alkolmetreyi üflememek için polise yalvardı fakat sonuç değişmedi.

28.02.2025 10:14
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Alkolmetreyi üflememek için ağlama taklidi bile yaptı, ne yapsa fayda etmedi

Alkollü sürücü sinirden çakmağı fırlattı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da alkol denetimine takılan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflememek için polise yalvardı. Çare bulamayan sürücü, zaman geçirmek için ağlama taklidi bile yaptı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü, sınırı aşınca sinirden elindeki çakmağı fırlattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri 16 BAJ plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Emre E., alkolmetreyi üflememek için polis ile pazarlığa başladı.

Üflememek için ağlama taklidi yaptı, yasal sınır üstü alkol çıkınca sinirden çakmağı fırlattı.

Polis ekiplerine "Abi alkol var, üflemeyeyim" diyen sürücü, trafik polisinin "Üflemezsen ret alacağım, 2 yıl ehliyetin gidecek" demesi üzerine, "Üflersem 6 ay değil mi. Es geçelim abi, yalvarırım gözünü seveyim. Mahvolurum ben, işim bu benim. Üflemeyeyim ne olur" diye yalvardı. Trafik polisinin "Üflüyor musun son kez soruyorum, üflemezsen ret alacağım" demesiyle beraber ağlama taklidi yaptı. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfleyen Emre E., 1.29 promil alkollü çıktı. İşlemleri yapılmak üzere ekip aracına giden alkollü sürücü sinirden çakmağı patlattı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira ceza yazıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

trafik, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkolmetreyi Üflememek İçin Ağladı, Sinirlendi - Son Dakika

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