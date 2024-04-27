Alman Polisi PKK Mitingine İzin Vermedi - Son Dakika
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Alman Polisi PKK Mitingine İzin Vermedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK yandaşları, elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu bir bayrak açarak miting düzenlemek istedi. Ancak Alman polisi gösteriye izin vermedi ve kalabalığı dağıttı. Almanya, PKK'nın resimlerinin ve sembollerinin taşınmasını yasaklamıştır.

27.04.2024 22:42
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Almanya'nın başkenti Berlin'de miting düzenlemek isteyen terör örgütü PKK yandaşları elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu bir bayrak açınca, Alman polisi gösteriye izin vermedi.

Türkiye'nin NATO müttefiki Almanya'dan terör örgütü PKK mitingine izin çıkmadı. Başkent Berlin'deki Alexanderplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 kişi yasak olmasına rağmen elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu bir bayrak açtı. PKK yandaşlarına müdahale eden Alman polisi, gösteriye izin vermeyerek, kalabalığı dağıttı.

Alman polisi Öcalan'a "filozof" dedi

Öte yandan Berlin polisinin resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık protesto, miting, yürüyüş ve gösterilerinin bulunduğu listede, terör örgütü PKK yandaşlarının bugün gerçekleştirdiği miting de yer aldı. Sitede yapılan miting duyurusunda, terör örgütü elebaşı Öcalan için "Kürt filozof" ifadesi kullanıldı. Gösterinin içeriği ile ilgili açıklamanın bulunduğu bölümde, "Kürt filozof Abdullah Öcalan'ın mevcut sağlık durumu ve cezaevi şartlarıyla ilgili miting" yazısı dikkat çekti.

PKK'yı 1993 yılında terör örgütü listesine alan Almanya, gösterilerde Öcalan'ın resimlerinin ve PKK ile ilişkili sembollerin taşınmasını ve asılmasını yasaklamıştı. Avrupa Birliği de 2004 yılından bu yana PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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