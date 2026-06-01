Almanya Bakanı'nın Lübnan Ziyareti İptal

01.06.2026 16:10
Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan'ın Lübnan ziyareti, güvenlik nedeniyle iptal edildi.

Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan'ın Lübnan ziyareti, İsrail'in artan saldırıları nedeniyle iptal edilirken, bakanı taşıyan uçak Beyrut'a iniş öncesinde güvenlik gerekçesiyle geri döndü. Uçak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılacak yakıt ikmali sonrası Berlin'e geri dönecek.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik artan saldırıları ve bölgede yükselen tansiyon Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan'ın Beyrut'a gerçekleştireceği ziyaretin iptal olmasına neden oldu. Almanya Kalkınma Bakanlığı tarafından Alabali-Radovan'ın ziyaretine eşlik eden basın mensuplarına yapılan açıklamada, bakan ve heyetini taşıyan uçağın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na yaklaştığı sırada inişin son sonda iptal edildiği bilgisi verildi. Açıklamada "Beyrut ziyareti iniş sırasında iptal edilmek zorunda kalındı. Beyrut'ta hızla tırmanan gerilim sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu iptal kararı askeri nedenlerle alındı" denildi. Açıklamada Bakan Alabali-Radovan'ı ve beraberindekileri taşıyan uçağın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) yapılacak yakıt ikmali sonrası Berlin'e geri döneceği bildirildi.

Alman Bakan Reem Alabali-Radovan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgeye etkisini değerlendirmek ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik yardımları koordine etmek için Beyrut'a ziyarette bulunmak istemişti. Alabali-Radovan temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid ve Eğitim Bakanı Rima Karami ile görüşmeler planlamıştı. Alman Bakan ziyareti öncesinde "Almanya Lübnan halkının yanındadır. Yerinden edilmiş insanlar evlerine dönebilmelidir. Bu güvenilir bir ateşkes ve savaşın sona ermesini gerektirir" açıklamasında bulunmuştu.

Alman bakanı ve heyetini taşıyan uçağın geri dönme kararı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın İsrail ordusuna Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenleme talimatı verdiklerini duyurması sonrası gerçekleşti. - BERLİN

