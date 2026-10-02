Almanya'da aşırı sağcı müzik operasyonunda 33 bin CD, plak ve kaset ele geçirildi - Son Dakika
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Almanya'da aşırı sağcı müzik operasyonunda 33 bin CD, plak ve kaset ele geçirildi

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Almanya'nın bazı eyaletleri ve komşu ülkelerde Nazi dönemini öven müzik üreten aşırı sağcı gruba yönelik eş zamanlı operasyonda 33 bin CD, plak ve kaset ele geçirildi. Yaklaşık 400 polisin katıldığı operasyonda el konulan materyallerin değeri 2 milyon euroyu aştı.

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde ve komşu ülkelerde, Nazi dönemini öven, ırkçı ve insanlık karşıtı müzik üreten ve satan aşırı sağcı gruba yönelik eş zamanlı operasyonlarda, toplam değeri 2 milyon euroyu aşan 33 bin CD, plak ve kaset ele geçirildi.

Almanya'da aşırı sağcı örgüt ve gruplara yönelik operasyonlar bu kez müzik sektöründe faaliyet gösteren şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Devlet Kriminal Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ve Bavyera başta olmak üzere pek çok eyalet ile komşu ülkelerde yaklaşık 400 polisin katılımıyla Nazi dönemini öven, ırkçı ve insanlık karşıtı müzik üreten ve satan aşırı sağcı gruba yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarıda toplam değeri 2 milyon euroyu aşan 33 bin CD, plak ve kaset ele geçirildi. Söz konusu materyallerin 20 binden fazlası ise yaşları 55, 52, 48 ve 43 olan 4 şüphelinin evinde ele geçirildi.

LKA açıklamasında soruşturmanın, "Nazi dönemini öven, Yahudi karşıtı, ırkçı ve insanlık karşıtı bir ideolojiyi" destekleyen müzik üretimi ve satışına yönelik olduğunu bildirildi.

Nazi dönemini öven müzik için dernek kurmuşlar

Şüphelilerin 2020 yılından bu yana suçlama konusu olan müzik içeriği üretmek ve pazarlamak amacıyla bir dernek kurduklarını belirten Kriminal Dairesi, zanlıların sağcı aşırılık yanlısı bir suç örgütünün üyeleri olmakla suçlandıklarını da açıkladı. Almanya'daki operasyonlarda aşırı sağcı rock müzik camiasından 4 şüphelinin de evlerinde arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, Nazi ideolojisi içeren çok sayıda kayıt bulunduğu da belirtildi. Operasyon kapsamında Baden-Württemberg, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Thüringen eyaletlerindeki 8 şüpheliye ait mülklerde de arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin dağıtılan müzikle bağlantılı olarak nefret söylemini teşvik etmekle suçlandıkları kaydedildi.

11 bin euro nakit paraya el kondu

Almanya genelindeki operasyonların tamamına ilişkin verilen bilgilerde ise el konulan CD, plak, kaset ve 130 adet bilişim ekipmanlarının toplam değerinin 2 milyon eurodan fazla olduğu belirtildi. Operasyonlarda 11 bin euro nakit paraya el konulduğu da kaydedildi.

Yurt dışındaki şirketler Nazi müziği ürettiklerini bilmiyormuş

Nazi müziği operasyonunun yurt dışı ayağının da bulunduğu belirtilen açıklamada, aşırı sağcı grubun, Estonya, İtalya, Polonya ve Çekya'da müzik içeriğini üretmek ve çoğaltmak için bazı şirketleri kullandıkları da ifade edildi. Ancak bu ülkelerdeki şirketlerin Nazi övgüsü içeren müziklerin içeriğinden haberdar olmadıkları vurgulandı. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği, adli mercilerin kararı doğrultusunda tutuklama kararı verilebileceği ifade edildi.

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti İçişleri Bakanı Christian Pegel operasyon sonrası yaptığı açıklamada, aşırı sağcı müziğin eğlenceden çok daha fazlası olduğunu söyledi. Pegel, "Nefret yayıyor özellikle gençlere ulaşıyor ve radikalleşmeyi ve ağ kurmayı teşvik edebiliyor. İşte tam da bu yüzden bu tür oluşumlara gözümüzü kapatmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Almanya'da aşırı sağcı müzik operasyonunda 33 bin CD, plak ve kaset ele geçirildi - Son Dakika
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