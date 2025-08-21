Almanya'da Cinsel İstismar Rakamları Endişe Verici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Almanya'da Cinsel İstismar Rakamları Endişe Verici

21.08.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 raporuna göre Almanya'da her gün 50 çocuk cinsel istismara uğruyor, rakamlar yüksek.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, geçtiğimiz yıl 14 yaşın altındaki çocuklara karşı 16 bin 354, 15-17 yaş arasındaki gençlere yönelik ise bin 191 cinsel istismar vakasının kayıtlara geçtiğini belirterek, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor" dedi. Yayınlanan rapora göre ülkede 2024 yılında her gün ortalama 50 çocuk ve genç cinsel istismara uğradı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2024 Çocuklara ve Gençlere Yönelik Cinsel Suçlar Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre geçtiğimiz yıl 13 bin 365'i kız, 4 bin 720'si ise erkek olmak üzere toplam 18 bin 585 çocuk ve genç cinsel istismara maruz kaldı. Buna göre Almanya'da 2024 yılında her gün ortalama 50 çocuk cinsel istismara uğradı. Rapora göre 14 yaşın altındaki çocuklara karşı 16 bin 354, 15-17 yaş arasındaki gençlere yönelik ise bin 191 cinsel istismar vakası kayıtlara geçti. Bu da bir çocuğun birden fazla cinsel istismara maruz kaldığını ortaya koydu.

Vakaların çoğunda mağdur ile fail birbirini tanıyor

Rapora göre geçtiğimiz yıl cinsel istismar şüphelisi 12 bin 368 kişi polis kayıtlarına geçti. Cinsel istismar suçlarını işleyen şüphelilerin üçte biri 18 yaşın altında, bin 498 şüpheli ise 14 yaşından küçük. Vakaların yüzde 57'sinde mağdur ile fail birbirini tanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları, şok edici derecede yüksek ve kabul edilemez bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor" dedi.

Çocuk müstehcenliği suçları

Rapora göre 2024 yılında 14 yaş altı çocuk müstehcenliği içeren içerik üretme, dağıtma, satın alma ve bulundurma kapsamında 42 bin 854 suç işlendi. 15-17 yaş grubu genç müstehcenliğine yönelik aynı kapsamdaki suçların sayısı da 9 bin 601 oldu. Federal Kriminal Dairesi verilerinden oluşan rapora göre cinsel suçlar ağırlıklı olarak internet ortamında işleniyor. Siber taciz olarak adlandırılan suçlarda failler mağdurlarının güvenini kazanmak için yalan beyanlarda bulunuyor, gerçekçi olmayan vaatler ile çocukları kandırıyor. Ancak birçok vakada suçluların IP adreslerine ulaşılamadığı için failler yakalanamıyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Almanya, 3-sayfa, Sağlık, berlin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da Cinsel İstismar Rakamları Endişe Verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:05:32. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Cinsel İstismar Rakamları Endişe Verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.