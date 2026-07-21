Almanya'da Cinsel İstismar Vakaları Artıyor

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) raporuna göre, 2025 yılında 6-13 yaş grubunda cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 17 bin 126'ya, 14-17 yaş grubundaki gençlere yönelik vakalar ise yüzde 4 artışla bin 239'a yükseldi.

Almanya'da çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar vakalarındaki artış dikkat çekti. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, BKA Başkanı Holger Münch ve Federal Hükümetin Çocukların Cinsel İstismar Sorunlarından Sorumlu Bağımsız Komiseri Kerstin Claus tarafından Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan 2025 yılı cinsel istismar vakalarına ilişkin rapor yayınlandı. BKA raporuna göre; 2025 yılında 6-13 yaş grubunda cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 17 bin 126'ya, 14-17 yaş grubundaki gençlere yönelik vakalar ise yüzde 4 artışla bin 239'a yükseldi.

En fazla mağdur 6-13 yaş aralığında

Alman Federal Kriminal Dairesi raporunda, cinsel istismara en fazla maruz kalan grubun 6-13 yaş aralığındaki çocuklar olduğu belirtilirken, bu yaş grubundaki bazı çocukların birden fazla kez istismara uğradığı ifade edildi. Raporda, mağdurların yüzde 74'ünün kız, yüzde 26'sının erkek olduğu belirtilirken, vakaların büyük bölümünde failin tek başına hareket eden erkeklerden oluştuğu kaydedildi.

Raporda, cinsel istismar vakalarının yüzde 54'ünde mağdur ile şüphelinin birbirini tanıdığı, yüzde 30'unda ise tarafların birbirini tanımadığı belirtildi. Aynı dönemde cinsel istismar vakalarındaki şüphelilerin 10 bin 360'ının Alman, 2 bin 463'ünün ise Alman vatandaşı olmayan kişilerden oluştuğu kaydedildi. Buna göre, toplam şüpheliler içinde Almanların oranı yüzde 80,8, Alman olmayanların oranı ise yüzde 19,2 oldu.

Yeni tehlike "yapay zeka"

BKA raporuna göre, cinsel istismar suçlarında yapay zeka kullanımı giderek artan bir tehdit oluşturuyor. Raporda, suç işlemeyi kolaylaştıran yapay zeka destekli içeriklerin ve profil değişikliklerinin, faillerin çocuklara ulaşmasını ve onlarla iletişim kurmasını kolaylaştırdığı belirtildi. Bu kapsamda özellikle çevrim içi suçlardaki artışa dikkat çekilen raporda, çocuklara yönelik fiziksel temas içermeyen cinsel istismar vakalarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artarak 4 bin 861'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Henüz tehlike geçmedi

Alman Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) "Henüz Tehlike Geçmedi" başlığına yer verilen raporun sunumunda konuşan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar vakalarının yüksek sayısı bize çocuklarımızı özellikle dijital dünyada daha da iyi korumamız gerektiğini gösterdi. Suçlular, internetin sağladığı anonimlik içinde kendilerini güvende hissetmemelidir" dedi.

Almanya'da cinsel istismar vakaları hep yüksek

Alman Federal Kriminal Dairesinin verilerine göre ülkede 6 ile 13 yaş grubundaki çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları her yıl yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Buna göre 2021 yılında kaydedilen 15 bin 507 cinsel istismar vakası 2022 yılında 15 bin 520'ye, 2023'te ise 16 bin 375'e yükseldi. 2024 yılında 16 bin 354 olarak kayıtlara geçen cinsel istismar vakası geçen yıl 17 bin 126'ya ulaştı. - BERLİN