Almanya'da Rusya adına casusluk iddianamesi, 57 yaşındaki zanlı hakkında hazırlandı

Almanya Federal Savcılığı, ocak ayında Berlin'de tutuklanan Ilona W. hakkında, Almanya'nın savunma politikası ve silah sanayisine ilişkin topladığı bilgileri Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde irtibatta olduğu askeri ataşeye ileterek Rusya adına casusluk yaptığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Almanya ile Rusya arasında bu yılın başında diplomatik krize yol açan casusluk suçlamasında yeni bir gelişme yaşandı. Almanya Federal Savcılığı, bu yılın ocak ayında başkent Berlin'de tutuklanan 57 yaşındaki Ilona W. hakkında, Almanya'nın savunma politikası ve silah sanayisine ilişkin topladığı bilgileri Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde irtibatta olduğu askeri ataşeye ileterek Rusya adına casusluk yaptığı suçlamasıyla iddianame hazırlandığını bildirdi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, zanlı Ilona W. hakkında yabancı bir istihbarat teşkilatına çalıştığına ilişkin yeterince şüphe bulunduğu, Berlin'de halka ilişkiler ve lobi faaliyetleri yapan bir şirketin yöneticisi olması nedeniyle bu pozisyonunu askeri ve siyasi çevrelerde etkili bir şekilde kullandığı belirtildi. Savcılık, Ilona W.'nin Ekim 2023'ten beri Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde askeri ataşe olarak bilinen, ancak asıl görevi bir istihbarat subayı olan kişiyle irtibatta olduğunu, yıllar boyunca bu kişiye bilgi aktardığını kaydetti. Ilona W.'nin Almanya'da potansiyel hedefleri belirleme, Savunma Bakanlığı, Alman savunma politikası ve silah sanayisi hakkında bilgi toplama gibi faaliyetler içinde olduğunu bildiren Federal Savcılık, zanlının 21 Ocak 2026 tarihinden beri tutuklu olduğu bilgisini de paylaştı.

Federal Savcılık, Ilona W. hakkındaki iddianamenin kabulü sonrası hakkındaki yargılamanın önümüzdeki aylarda Berlin'de başlayacağını da bildirdi.

"Ilona W.'nin NATO toplantısında ayrıntılı bilgi topladı" iddiası

Alman medyası da Ilona W.'nin Kasım 2023'te Berlin'de bir otelde gerçekleştirilen NATO toplantısı ile Aralık 2025'te düzenlenen Almanya-Ukrayna İş Forumu'nda ayrıntılı bilgi topladığı bilgisine yer verdi. Haberlere göre; söz konusu Almanya-Ukrayna İş Forumu toplantısında Ilona W.'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in birkaç sıra arkasında oturdu. Ilona W., Rusya Büyükelçiliği'nde görevli askeri ataşe ve istihbarat subayı Andrej M.'yi sahte bir isimle Şubat 2024'te Almanya Silahlı Kuvvetleri yedek askerler birliğinin bir toplantısına soktu.

Almanya-Rusya arasında casusluk gerilimi

Almanya'nın başkenti Berlin'de 21 Ocak 2026 tarihinde Almanya ve Ukrayna vatandaşlığı bulunan Ilona W. yabancı istihbarat servisine çalışma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Şüphelinin Kasım 2023'ten bu yana Berlin'deki Rus Büyükelçiliği ile istihbarat bağlantıları kurduğu ve Rus gizli servisi için çalışan bir kişiyle temas halinde olduğu iddia edilmişti. Rus Büyükelçiliğinde tanıdığı bir kişiye, sahte kimlikle Berlin'deki siyasi etkinliklere katılmasına yardımcı olduğu ve bu etkinliklerde istihbarat açısından önemli kişilerle bağlantılar kurduğu iddiasına da yer verilmişti. Ayrıca Ilona W.'nin Rusya Büyükelçiliğinde temas halinde olduğu askeri ataşe ve istihbarat subayı Andrej M. istenmeyen kişi ilan edilmiş, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak bu duruma tepki göstermişti.