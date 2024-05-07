Almanya'dan tatil için gelen adam Antalya'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'dan tatil için gelen adam Antalya'da boğularak hayatını kaybetti

Almanya\'dan tatil için gelen adam Antalya\'da boğularak hayatını kaybetti

Almanya'dan 1 aylığına tatil için Antalya'ya gelen 59 yaşındaki Tahir Uyar, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan Hamitbey Plajı'nda meydana geldi. Otel çalışanları tarafından denizden çıkarılan Uyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve 1 aylığına Antalya'ya tatile geldiği öğrenildi.

07.05.2024 22:39
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Almanya'dan 1 aylığına tatil için Antalya'ya gelen 59 yaşındaki adam, denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat mühendisi Tahir Uyar (59) yalnız başına denize girdi. Bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Uyar'ı fark eden otel çalışanları, hemen plaja inerek Uyar'ı denizden çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve 1 aylığına Antalya'ya tatile geldiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'dan tatil için gelen adam Antalya'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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