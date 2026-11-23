Almanya'nın Kehl şehrinde bir apartman dairesindeki doğal gaz sızıntısında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Kehl şehrinde apartman dairesindeki doğal gaz sızıntısının ardından yapılan incelemede bilanço netleşti. Offenburg Emniyet Müdürlüğü kurtarma helikopteri ile çocuk acil tıp uzmanlarının da yer aldığı operasyonda apartmandaki bir dairede 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Polis, çocukların 9 ile 13 yaşlarında olduklarını ve okula gitmedikleri için okul yönetiminin talebi üzerine acil yardım ekiplerinin daireye gittiğini açıkladı.