Almanya ve Avusturya'da Cadılar Bayramı şekerlemelerine iğne ve çivileri çocuklar koymuş - Son Dakika
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Almanya ve Avusturya'da Cadılar Bayramı şekerlemelerine iğne ve çivileri çocuklar koymuş

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Almanya ve Avusturya\'da Cadılar Bayramı şekerlemelerine iğne ve çivileri çocuklar koymuş
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Almanya'da Cadılar Bayramı sırasında ve sonrasında şekerlemelerin içinden iğne ve çivi çıktığına ilişkin iddialara yönelik soruşturma devam ediyor. Polis bazı vakalarda çocukların tehlikeli cisimleri bizzat kendilerinin şekerlemelerin içine koyduğunu itiraf ettiğini açıklarken, vakaların bir TikTok trendinin parçası olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Almanya ve Avusturya'da Cadılar Bayramı şekerlemelerindeki iğne ve çivi iddialarına ilişkin soruşturmalar sürüyor. Polis bazı vakalarda çocukların tehlikeli cisimleri kendi şekerlemelerine koyduğunu itiraf ettiğini, olayların sosyal medya akımı olabileceğini değerlendiriyor.

8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İTİRAF ETTİ

Almanya'da Cadılar Bayramında (Halloween) en az 8 eyalette şekerlemelerin içinde metal cisimler bulunduğuna ilişkin soruşturmalar yerel polis birimlerince sürdürülüyor. Bazı vakalarda mağdurların şekerlemelere kendilerinin müdahale ettiğine dair kanıtlar artmaya başladı. Almanya'nın etkin haber kaynaklarından biri olan T-Online haber sitesinde yer alan haberlere göre Bavyera eyaletinin Neuburg an der Donau şehrinde içine çivi yerleştirilmiş bir çikolata barı ile ilgili soruşturma bir itiraf sonrası tamamlandı.

Polis soruşturmasında 8 yaşındaki kız çocuğunun şekerlemesinde çivi olduğu iddiasını sosyal medyadaki bir akım nedeniyle yaptığını ve olayı uydurduğunu bildirdiği ifade edildi. Polis, anne babanın 1 Kasım'da toplanan şekerlemeleri incelerken çikolata barının yan tarafına saplanmış bir çivi bulduklarını ihbar etmesiyle başlamıştı.

ÇİKOLATASINA İĞNE SOKMUŞ

Bavyera eyaletindeki bir başka vakada da bir çocuk polise çikolatasının içine iğne soktuğunu itiraf etti. Thüringen eyaletinde de 9 yaşındaki kız çocuğu polise kendisinin bir çikolata barının içine tahta bir çubuk soktuğunu söyledi.

Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaletinin Soltau şehrinde ise 11 yaşındaki bir çocuğun Cadılar Bayramında şeker topladığı, benzer iddiaların çocuğun ailesinin bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrasında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polis soruşturma sonunda iddiaların çocuk tarafından uydurulduğunun belirlendiğini ve bir tehlikenin olmadığını bildirdi.

SOSYAL MEDYA TRENDİ OLABİLİR

Tübingen Adli ve Ceza Psikolojisi Enstitüsü Başkanı Dr. Ursula Gasch, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Faillerin genç olduğu dair birçok kanıt var. Ergenlik çağındalar. Sosyal ağları bir güç. Tanınma ve can sıkıntısını giderme olarak görüyorlar. Bunlar altta yatan motivasyon olabilir. Senkronize bir model olduğu için sosyal ağlar aracılığıyla yayılmaya işaret edebilir. İlla ki TikTok olmasına gerek yok, kapalı sohbet grupları da yeterli olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Gasch'a göre çocukları şekerlemelere iğne veya çivi koymaya iten nedenler empati eksikliği, güç ve kontrol arzusu, güçsüzlük ve aşağılık duygularını telafi etme girişimi olabilir.

"ÇOCUKLAR İNTERNETTEKİ TRENDE UYMUŞ"

Almanya'nın komşusu Avusturya'da da benzer iddialarla ilgili olarak 21 vakada soruşturmanın devam ettiği, 7'sinin çözüldüğü belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Avusturya genelinde sahte olduğu iddia edilen Cadılar Bayramı şekerlemeleri ile ilgili toplam 28 ihbar alındığı, bunlardan 8'inin Aşağı Avusturya'dan, 9'unun Yukarı Avusturya'dan, 8'inin Steiermark'tan, 2'sinin Viyana'dan, 1'inin de Salzburg'dan geldiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun yürütülen 28 adli soruşturmadan 7'sinde sonuca ulaşıldığı ve söz konusu vakalarda, çocukların internette, geleneksel medyada veya sosyal medyada benzer olayları öğrendikten sonra şekerlemelere kendilerinin müdahale ettikleri belirlenmiştir" denildi.

Bu tür eylemlerin zararsız şakalar olarak görülmemesi yönünde uyarı yapılarak, "Şekerlemelere müdahale eden, başkalarını kasten korkutan veya polis operasyonlarını tetikleyen herkes, duruma bağlı olarak cezai sonuçlarla karşılaşmayı beklemelidir. Avusturya'da 14 yaş ve üzeri gençler genellikle cezai sorumluluk taşırlar ve kendi suç eylemlerinden sorumlu tutulabilirler" denildi.

31 Ekim'den bu yana Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında çocuklar tarafından toplanan şekerlemelerin içinde çivi iğne gibi tehlikeli cisimler bulunduğuna ilişkin Almanya ve Avusturya başta olmak üzere İrlanda, Danimarka, Norveç'te de çok sayıda ihbar yapıldı. Tüm bu ülkelerde söz konusu iddialarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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