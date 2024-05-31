Alper Gezeravcı'nın yaralandığı kazayı gören vatandaş o anları anlattı - Son Dakika
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Alper Gezeravcı'nın yaralandığı kazayı gören vatandaş o anları anlattı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde midibüs, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Gezeravcı ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazayı gören vatandaş, 'Balkona çıktığımız sırada midibüsün araca çarptığını gördük. Ambulans ve polisler geldi. 2 kişi arkadaydı, bir de şoför vardı. Şoförün ayağı biraz aksıyordu' dedi.

31.05.2024 20:30
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Alper Gezeravcı'nın yaralandığı kazayı gören vatandaş o anları anlattı

"Arkadaki aracın mesafesi de yoktu, hızlıydı"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde midibüs, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Gezeravcı ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazayı gören vatandaş, "Balkona çıktığımız sırada midibüsün araca çarptığını gördük. Ambulans ve polisler geldi. 2 kişi arkadaydı, bir de şoför vardı. Şoförün ayağı biraz aksıyordu" dedi.

Kaza, D-100 Karayolu Yenidoğan Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 P 5074 plakalı midibüs, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Gezeravcı, danışmanı ve makam aracının şoförü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezeravcı ve yanındaki 2 kişinin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hasar gören makam aracı, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

"Bir anlık bir şey oldu"

Balkona çıktığı sırada kazanın meydana geldiğini anlatan Sebahattin Varol, "Balkona çıkarken midibüsün araca çarptığını gördük. Ambulans ve polisler geldi. 2 kişi arkadaydı, bir de şoför vardı. Şoförün ayağı biraz aksıyordu. Arkadan takım elbiseli biri indi. Aracın sağ tarafından ise üzerinde eşofman bulunan biri indi. Onu hemen ambulansa aldılar. Alper Gezeravcı diye söylediler. Direkt ambulansa aldılar. Ağır yaralı değillerdi. Sağ taraftan inen yürüyerek indi. Takım elbiseli kişi sanırım kaza sırasında şok yaşadı. Şoför o haldeyken takım elbiseli kişiye su verdi, kendine biraz gelmesini sağladı. Bir anlık bir şey oldu. Çekici hemen gelerek aracı götürdü. Aracın arkasında hasar vardı. Arkadaki aracın mesafesi de yoktu, hızlıydı. Allah şifa versin, geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Alper Gezeravcı, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alper Gezeravcı'nın yaralandığı kazayı gören vatandaş o anları anlattı - Son Dakika

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