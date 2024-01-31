Alpu Belediyesinde Mobbing İddiası: İşten Çıkarılan Çalışan Davayı Kazandı, Ancak İşe Geri Dönemedi

Eskişehir'in Alpu Belediyesinde babası ile birlikte çalışan Süreyya Naldemir, babasına uygulanan mobbinge itiraz ve alacaklarını icra yoluyla tahsil etmek istemesi nedeniyle iddiaya göre önce tehdit edildi, sonra işten çıkarıldı. Mahkemeye başvuran Naldemir, kazandığı davaya rağmen işine geri dönemedi.
Alpu Belediyesi'nde çalışan Süreyya Naldemir, kendisi gibi belediyede çalışan babasına uygulanan mobbing ve iş yerinin değiştirme kararına itiraz etti. 2023 yılının Temmuz ayında emekli olan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii ve engelli olduğunu iddia ettiği babasının yeri değiştirilerek ilçeden uzak bir mahallede belediyeye ait bir koyun çiftliğinin bekçisi tayin edildiği için duruma itiraz eden Süreyya Naldemir, yine iddiasına göre kendisinin ödenmemiş geçmiş dönem maaşlarını da icra yoluyla almaya çalıştı. İcra yolunu kullanması üzerine Naldemir, iddiasına göre Alpu Belediye Başkanı'nın özel kalemi, kendisini işten çıkarmak ile tehdit etti. Bir süre sonra ise işten çıkarılan Süreyya Naldemir, belediyeye dava açtı. Mahkeme tarafından işe dönmesine hükmedilen Naldemir, karara rağmen işine geri dönemediğini belirtti.
"Beni işten çıkarttılar, babamı farklı yerlere sürdüler"
Babasına uygulanan mobbing ve belediyeden alacaklarını alma yöntemi hakkında Süreyya Naldemir, "Babama, mobbing uygulamalarından ve farklı yerlere sürdüklerinden dolayı babam hakkını savunamadığı için, ben babamı savundum. Bunun sonrasında beni işten çıkarmakla tehdit ettiler. Daha sonrasında geçmiş dönemde maaş alacaklarım varken, ben bunu haciz işlemine koyduğum için Alpu Belediye Başkanı'nın özel kalemi tarafından, 'neden haciz işlemine koydun' diye tehdit edildim. Sonrasında icra çekmediğimden dolayı beni işten sorgusuz sualsiz çıkardılar. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, beni işten çıkardı. Arabuluculuk devreye girdiği zaman da 'Ne biz onu işe alırız ne de haklarını veririz' gibi ithamda bulunuldu. Ben de dava açmak zorunda kaldım. Dava açtıktan sonra bir buçuk yıl gibi bir süre oldu. Sonunda davayı kazandım. Ama hala işe geri alınmadım. Babam hiçbir sorun yaşamadı, emeklilik süresi dolduğu için yaşından dolayı çalışma hakkı vardı. Bizde babam durumunu hep arz ettiğinde işte farklı yerlere gitmemesi gerektiğinde babam Bu arada devlet memuru engelli olduğu için ben babamı savunduğumdan dolayı böyle oldu babam gibi diğer 9 insanın hakkında bir şey yapmadılar sırf babamla uğraştılar. Beni işten çıkarttılar, babamı farklı yerlere sürdüler. Bu farklı sürüldüğü yerlerde çoban bekçiliği farklı farklı işlere görevlendirildi. Babam devlet memuru 657'ye tabiydi ama şu an babam zaten temmuz ayından itibaren 2023 yılı temmuz ayından itibaren emekli oldu. Bunların Fevziye Mahallesi'nde koyunların olduğu bir çiftlik var. Büyükşehir Belediyesi'ne ait yere gece bekçisi olarak görevlendirdiler. Taşeron işçi olarak çalışıyordum. Farklı farklı işlere zaten beni de oralara sürüyorlardı, mobbing uyguluyorlardı" dedi.
"Mahkemeyi kazandım hala beni işe almıyorlar"
Süreyya Naldemir konuşmasına şöyle devam etti:
"Ben en son olayda babamı Bozan Mahallesi'ne gündüz bekçisi olarak görevlendirdiler. Babam en son savunmaya girdiğim zaman özel kalem tarafından, 'fazla uzatma işte başkan böyle uygun görüyor. Babanı Han gibi bir yerlere sürgün göndeririz' gibi laflar etmişlerdi. Bu yüzden, ben de eski alacaklarımdan dolayı, haciz işlemi başlattığımdan dolayı, 'Sen haciz işlemini geri almazsan seni işten çıkarırız' gibi ithamlarda bulundular. Ben de onlara 'Beni çıkarmanızda bir gerekçe yok. Ne gösterip de beni işten çıkaracaksınız' dediğim zaman, 'Bize çalışan adama gerek yok' diye ithamda bulundular ve beni o zaman çıkarttılar. İşten çıkarılmamla alakalı dava açtım. Dava sonucunda mahkemeyi kazandım. 25 Ocak tarihinde en son ihtar sürecim vardı. İhtar sürecim dolduktan sonra hala beni işe almıyorlar. Ben görevime geri dönmek istiyorum." - ESKİŞEHİR
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Son Dakika › 3.Sayfa › Alpu Belediyesinde Mobbing İddiası: İşten Çıkarılan Çalışan Davayı Kazandı, Ancak İşe Geri Dönemedi - Son Dakika
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